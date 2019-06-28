ألمانيا – أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، جدول مباريات الدوري لموسم 2019 – 2020.

ويستهل بايرن ميونيخ (حامل اللقب) مشواره بلقاء هرتا برلين في 16 أغسطس/ آب المقبل.

كذلك يستهل بوروسيا دورتموند، مشواره في الموسم الجديد على ملعبه، حيث يستضيف أوجسبورغ .

أما الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الأولى، فستواجه بداية صعبة أمام فرق تشارك في المنافسات الأوروبية، حيث يلتقي يونيون برلين مع لايبزيغ، وكولون مع فولفسبورغ، وبادربورن مع باير ليفركوزن.

وتستمر منافسات الموسم حتى 16 مايو/ أيار من العام المقبل.

الأناضول