فلسطين – افادت حركة “حماس”، الجمعة، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف؛ لبحث تفاهمات التهدئة مع إسرائيل ورفع الحصار عن غزة.

وقال مكتب هنية، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “تطرق الاتصال لواقع التفاهمات بعد تجديد الالتزام بها الليلة الماضية بجهود مصرية وأممية”.

وأضاف أن “الجانبين تطرقا لمسيرات العودة اليوم في ظل ما جرى من تفاهمات”.

وأكّد رئيس الحركة “على ضرورة عدم البطء أو التلكؤ في تنفيذ التفاهمات من قِبل الاحتلال لما له من تأثيرات سلبية”.

وشدد “على وجوب توقف جيش الاحتلال عن إطلاق النار على أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات الشعبية والسلمية”.

,عبّر هنية “عن تقدير الحركة للجهود التي يبذلها الأشقاء في كل من مصر وقطر إلى جانب الأمم المتحدة”.

واتفق الطرفان “على استمرار الاتصالات بين الجانبين لضمان دقة التطبيق”.

وشهدت المستوطنات الإسرائيلية الكائنة بمحيط قطاع غزة، اليوم، 19 حريقا، جراء البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع؛ وهو أكبر عدد حرائق تندلع في يوم واحد بالشهور الأخيرة،‎ حسب موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي.

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، نهاية العام الماضي، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، لتفاهمات، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.

لكن إسرائيل، حسب الفلسطينيين، لم تلتزم بشروط التهدئة، ولم تخفف الحصار على القطاع.

الأناضول