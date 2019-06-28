غزة – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 21 متظاهرا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة” السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه:” أُصيب 21 مواطنا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع”.

وأشارت إلى أنه من بين الإصابات 6 مسعفين وصحفي.

ولم توضح الوزارة طبيعة الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس / آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.