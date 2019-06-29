انجلترا – تتحكم الأطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، فهناك أطعمة تساعد في رفع مستوى النشاط والطاقة في الجسم، وأخرى تسبب إنخفاضها، والتي يجب علينا التقليل منها.

وإذا كنت تشعر بالخمول وإنخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه الأطعمة هي المسؤولة عن حدوث ذلك، ولذلك يجب إعادة النظر في تناولها وتجنبها بقدر المستطاع.

1- حبوب الإفطار

يعتقد كثير من الأفراد أن الإفطار الأفضل للكبار والصغار هو حبوب الإفطار، ولكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك، فالحبوب التي تحتوي على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر بصحتك.

بالطبع إن السكر يرفع الطاقة سريعاً، ولكن هذا لا يستمر لفترة طويلة، وسرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يحدث إضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ، وبالتالي تفقد قدر كبير من الطاقة.

ولذلك يجب إختيار الأنواع الصحية من حبوب الإفطار والتي لا تحتوي على قدر كبير من السكريات.

2- مشروبات الطاقة

يعتقد كثير من الأشخاص أن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذه إعتقاد خاطئ.

إن مشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل.

المصدر : ويب طب