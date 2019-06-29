انجلترا – تتسبب بعض الأطعمة في أضرار صحية عند تناولها في وقت واحد، ولذلك يجب الحرص على عدم تناولها معاً، فما هي أبرز هذه الأطعمة؟

هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها معاً في وقت واحد للحصول على مذاق أفضل وفائدة أكبر، وعلى العكس، بعض أصناف الطعام لا يجب تناولها معاً حتى لا تتسبب في تأثيرات على الصحة.

وتفسير هذا أن مركبات بعض الأطعمة يمكن أن تتفاعل وتسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى الام المعدة وعسر الهضم وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

إليك أبرز الأطعمة التي لا يجب الجمع بينها في وقت واحد.

1-الموز والحليب

نعتاد على شرب عصير الموز بالحليب ولا ندري أنه يشكل خطورة على الصحة، حيث أنه يؤثر بالسلب على عملية الهضم.

كما أنه يؤدي إلى تراجع مستويات الطاقة في الجسم، ولذلك ينصح بتناول كل منهما بمفرده.

2-البرتقال والحليب

أيضاً لا ينصح بتناول البرتقال في نفس وقت شرب الحليب، أو تناول عصير البرتقال مع رقائق الشوفان بالحليب.

المصدر : طب ويب