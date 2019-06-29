اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات (صور)

اصابة أكثر من 80 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في العيسوية وسط حملة اعتقالات (صور)

القدس – ارتفع عدد المصابين من جراء إطلاق القوات الإسرائيلية، أمس الجمعة، النار على المتظاهرين الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس إلى 80 إصابة.

وشنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة، عقب صلاة الجمعة، واندلعت مواجهات متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خلالها القوات الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتواصل الاشتباكات في بلدة العيسوية منذ مساء الخميس، إثر مقتل الأسير المحرر الشاب، محمد عبيد (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات