لبنان – أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، الجمعة، إن “لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة للإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء”.

وأضاف بلحاج، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مقر الحكومة وسط بيروت: “نحن متفائلون بالنسبة لهذا الأمر، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل”.

وتابع: “نحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضي قدما في هذه الإصلاحات، لا سيما بالنسبة لموضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعا حيويا”.

وكشف بلحاج أن البنك الدولي يمول مشروعات في لبنان بنحو 2.4 مليار دولار، داعيا الحكومة للعمل بجهد أكبر لإنجازها لأنها استثمارية، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أنه “بشكل عام انطباعنا إيجابي ومتفائلون، لكن في نفس الوقت تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة الذي هو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية وتفاعلنا مع الحكومة اللبنانية تفاعل إيجابي” .

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع موازنة 2019، بعد مخاض عسير استمر 20 جلسة نقاش في الأيام الأخيرة.

ويستهدف مشروع الموازنة خفض العجز إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمائة في 2018.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الأربعاء الماضي، إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.

الأناضول