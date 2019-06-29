ليبيا – صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أنه سمح ببيع تقنيات وقطع الشركات الأميركية لشركة هواوي الصينية، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وعلى الرغم من أن ترامب قال في البداية إنه سيترك النظر في قضية هواوي حتى نهاية المفاوضات التجارية، ولكن يبدو أن ضغوطات الشركات الأمريكية التقنية العملاقة جعلته يوافق على رفع الحظر.

حيث قال الرئيس الأمريكي أن الشركات الأمريكية لم تكن سعيدة بقرار الحظر الذي منعها من التعامل مع شركة هواوي و ترى هذه الشركات أن لا علاقة لها بكل ما قد يحدث فيما يخص الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأشار تقرير سابق من CNN أن خسارة هواوي كعميل قد يكلف شركات التكنولوجيا الأمريكية 11 مليار دولار. ففي العام الماضي مثلا اشترت شركة هواوي مكونات وقطع بقيمة 70 مليار دولار من 13000 مورد وتم إنفاق حوالي 11 مليار دولار على منتجات من عشرات الشركات الأمريكية ، بما في ذلك رقائق الكمبيوتر من كوالكوم Qualcomm و برودكوم Broadcom ، بالإضافة إلى تراخيص لكل من نظامي ويندوز من مايكروسوفت و اندرويد من غوغل.

وأكد ترامب في مجمل حديثه أن الشركات الأميركية يمكنها الآن شحن بضائعها إلى شركة هواوي المتمثلة في أجزاء ومعدات ورخص تكنولوجية مختلفة إلى العملاق الصيني.

و رغم أن الرئيس الأمريكي ركز أكثر على المعدات والعتاد إلا أن هذا القرار يعني أيضًا أن شركة غوغل ستتمكن من مواصلة تزويد هواوي بتحديثات لنظام تشغيلها أندرويد كما أصبح من المؤكد أيضا أن معظم هواتف الشركة سيصلها تحديث Android Q النسخة الأحدث لنظام التشغيل والتي من المقرر توافرها خريف هذه السنة.

المرصد – متابعات