الصين – رحبت الصين، اليوم السبت، بتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة “هواوي” الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” عن، وانغ شياولونغ، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الخارجية الصينية قوله للصحفيين في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية: “من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب”.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من هذا اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية، أنه تعهد للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالسماح مجددا ببيع منتجات تكنولوجية لـ “هواوي” في الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي في ختام القمة: “يحق للشركات الأمريكية بيع معداتها لشركة “هواوي”. ونتحدث هنا عن المعدات التي لا تمثل خطرا كبيرا بالنسبة للأمن الوطني (الأمريكي)”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش في محادثاته مع شي جين بينغ قضية ضمان الأمن الوطني، ووعد ببحث مسألة حذف شركة “هواوي” من القائمة الأمريكية السوداء خلال الأيام القريبة القادمة.

وكان الرئيس ترامب أصدر في 15 مايو الماضي مرسوما يدخل نظام حالة الطوارئ لحماية البنية التحتية المعلوماتية للولايات المتحدة ضد التهديدات الخارجية. ونتيجة هذا المرسوم أدخلت وزارة التجارة الأمريكية هذه الشركة الصينية ابتداء من 17 مايو الماضي ضمن القائمة السوداء بسبب ما وصفته بـ “خطرها على الأمن الوطني الأمريكي”.

المصدر: وكالات