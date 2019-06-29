ليبيا – إعتبر المبعوث الشخصي للسراج لدول المغرب العربي ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لا يمكن أن يكون شريك في العملية السياسية التي يعرقلها باعتباره لا يؤمن بدولة المؤسسات المدنية ويسعى إلى حكم البلاد عسكرياً وفقاً لقوله.

القماطي قال في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن ملف المفاوضات ليس متروك لحفتر وإنما في يد حكومة الوفاق وكل القوى التي تدعمها حيث تصر الحكومة على إخراج حفتر من أي مشهد سياسي مقبل.

وزعم بأن القائد العام للقوات المسلحة سيسقط سياسياً في حال تمكن مسلحيهم من هزيمة القوات المسلحة ، مضيفاً :” وسيسقط كذلك بالنسبة للمجتمع الدولي وفي نظر الدول الداعمة له التي تستغله لتحقيق مصالحها في ليبيا”.