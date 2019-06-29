ليبيا – إعتبر مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري بأن منع القوات المسلحة للطارات والسفن التركية وإيقاف المصالح التركية في ليبيا هو محاولة لتبرير ما وصفها بـ”الهزيمة في غريان” وإيجاد “ذرائع” إضافية لتدخلات الدول التي تساند القوات المسلحة على حد زعمهم.

المجلس الاستشاري عبر في بيان له إطلعت عليه المرصد عن استيائه الشديد وقلقه البالغ مما ستتسبب فيه مثل هذه التصريحات ، معتبراً أن هذه التصريحات التي وصفها بـ” الخطيرة ” بمثابة إعلان حرب على تركيا، وضرباً للعلاقات المشتركة مع دولة تتعاون معها ليبيا في مجالات كثيرة وتشكل وارداتها منها نسبة كبيرة من إجمالي الواردات.

وأكد المجلس الاستشاري في بيانه بأنه علاقته مع تركيا مستمرة بناء على الاتفاقيات الثنائية بما يساهم في حل الأزمة ويضمن سلامة ورفاهية الشعب وسيادته حسب قولهم، مضيفاً :” أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد أصدقائنا – وعلى رأسهم الأتراك – تعتبر إضرارا بأمننا القومي وسيتم مجابهتها بكل حزم وقوة”.

وأضاف المجلس في بيانه بأنه على تواصل مباشر مع حكومة الوفاق لأخد كافة الإجراءات ضد أي تهديد، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالالتزام بواجباتهم المنوطة بهم واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن وصفوهم بـ” المليشيات الإجرامية” (القوات المسلحة الليبية) .

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