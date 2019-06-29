ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن الجيش أصدر أوامر بالقبض على جميع المواطنين الأتراك في ليبيا رداً على التدخل العسكري الملحوظ في طرابلس .

المسماري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة في مدينة بنغازي إن هناك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر، مشدداً على عزمهم إسقاط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

وإعتبر أن تركيا وفرت غطاء جوي بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، لافتاً إلى أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهداف معادية وتم إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وأي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا.

يشار إلى أن الجيش أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.