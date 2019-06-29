ليبيا – وجه عضو مجلس النواب المقاطهع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم السبت تهنئته وتقديره وفخره عن الدور المميز الذي لعبه أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي.

باشاآغا إعتبر في خطاب موجه للجويلي إطلعت عليه المرصد بأن الاخير أظهر درجة عالية من الكفاءة في ما وصفه بـ”عملية تحرير غريان” وفق اسلوب عسكري احترافي حسب تعبيره ، مبيناً بأن هذه العملية نفذت بايدي من وصفهم بـ”رجال الجيش الوطني والقوات .المساندة”

وأضاف :” سيحفظ التاريح العسكري لشخصكم وللمؤسسة العسكرية الليبية التي تدين بالولاء لله والوطن هذا الانجاز “.

وإختتم عذو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة خطابه قائلاً :” نشد على ايديكم في قيادة العمليات العسكرية التي تمثل نموذجاً وطنياً في الدفاع عن حقوق الشعب الليبي في قيام دولة مدنية ديمقراطية تنبذ التطرف والدكتاتورية”.

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة قد إتهمت يوم أمس الجمعة قوات جويلي والخلايا النائمة التابعة له التي تحركت داخل مدينة غريان بتصفية جرحى القوات المسلحة الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى ، محملةً مسؤولية جريمة الحرب هذه لدولتي قطر وتركيا بعد إنخراط الاخيرة في مواجة القوات المسلحة على الارض بشكل مباشر .