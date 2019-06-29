اليابان – أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “صديق لي”، وإنه عمل على انفتاح بلاده بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

كذلك ثمّن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، في تصريح على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، مشتريات السعودية من المعدات العسكرية الأمريكية.

وقال ترامب قبل اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي، في مدينة أوساكا اليابانية: “شرف لي أن أكون مع ولي عهد السعودية، وهو صديق لي، ورجل فعل بشكل حقيقي أشياء خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعلق بانفتاح السعودية”.

وأضاف موجها كلامه للأمير بن سلمان: “أفكر بشكل خاص فيما فعلته من أجل النساء ورؤية ما يحدث.. إنها كثورة بشكل إيجابي للغاية”.

المصدر: رويترز