وأحجم البيان عن التنديد بالحماية التجارية، ودعا قادة المجموعة بدلا من ذلك لتوفير مناخ تجاري “حر ونزيه وغير منحاز”

وقال البيان: “نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر، يمكن التكهن به، وإبقاء أسواقنا مفتوحة”.

واختتمت أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث وافق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف محادثات بشأن الحرب التجارية، بين أكبر اقتصادين في العالم، على هامش الاجتماعات.

وكانت أجندة اليوم بدأت بعقد اجتماع قصير حول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي إحدى مهام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منذ توليه منصبه في أواخر عام 2012.