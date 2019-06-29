البرازيل – تأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي بطولة “كوبا أمريكا”، بفوزه على كولومبيا بركلات الترجيح (5-4)، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعتهما اليوم في البرازيل .

وتكلف الخماسي أرتورو فيدال، وإدواردو فارغاس، وإيريك بولغار، وتشارلز أرانغويز، وأليكسيس سانشيز، بتسجيل الركلات الخمس لتشيلي، فيما سجل لكولومبيا كل من خاميس رودريغيز، وإيدوين كاردونا، وخوان كوادرادو، وياري مينا، وأضاع ويليام تيسيلو ركلة واحدة.

وينتظر منتخب تشيلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع اليوم بين المنتخبين الأوروغوياني ونظيره البيروفي.

أما مباراة نصف النهائي الثاني، فستلعب فيها الأرجنتين مع البرازيل في موقعة ساخنة.

المصدر: وكالات