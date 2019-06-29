مصر – يرى المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أن لقاء الأحد أمام أوغندا “لن يكون سهلا على الإطلاق”، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال أغيري “المنتخب الأوغندي فريق قوي، وسبق لنا اللعب معه خلال التصفيات، كما أنه يملك البنية الجسدية القوية، بدليل تسجيلهم 3 أهداف في لقاءي زيمبابوي والكونغو”.

وأضاف أنه يسعي إلى الفوز من خلال الاحتفاظ بالكرة، والتصدي لكل الهجمات المرتدة بحذر.

وفي سؤال حول التغييرات التي قد يشهدها تشكيل المنتخب، أشار إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة ضمن صفوف اللاعبين، لأننا نسعى إلى الفوز باللقاء وتصدر المجموعة.

وحول الفريق الذي يفضل مواجهته في ثمن النهائي، أوضح أنه لا يفرق معه الفريق، لأنه يسعى إلى تخطي جميع الفرق للوصول إلى اللقب.

وفيما يتعلق بتغيير خطته من الهجوم للدفاع، أكد أنه لم يغير خطته، بدليل أن جميع خطوط المنتخب تسجل خلال المباريات، وكان آخرهم أحمد المحمدي، في مباراة الكونغو.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيف.

الأناضول