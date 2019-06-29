ليبيا – شيّع أهالي مدينة البيضاء ظهر اليوم السبت جثمان الجندي صالح بن علي الخزعلي التابع للمنطقة العسكرية الجبل الأخضر الذي أشعلت صوره ومقطع فيديو التحقيق معه وسائل التواصل الإجتماعي وذلك بعد مقتله نهاية الأسبوع الماضي في مدينة غريان رغم أسره وهو على قيد الحياة .

وأقامت المنطقة العسكرية الجبل الأخضر مراسم جنازة عسكرية للخزعلي الذي كان مصاباً في مستشفى غريان قبل أن تسيطر على المستشفى قوات حكومة الوفاق في عملية قادها أسامة جويلي قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي وفقاً لرسالة شكر وإشادة وجهها له بالخصوص وزير داخلية الرئاسي فتحي باشا آغا .

وفور سيطرتها على المستشفى صورت هذه القوات مقطعاً وُصف بالمهين للخزعلي وهو مصاب بجراح في أعلى ساقه اليسرى قبل أن يتسلمه الهلال الأحمر بعد ساعات جثة هامدة ضمن 40 جثة أخرى لعناصر عسكرية وأخرى من جهاز الدعم المركزي .

وأثناء تصوير أحد مسلحي الوفاق لهذا المقطع سأله أحد عناصر قوات الوفاق عن إسمه فأجاب وهو في صحة جيدة بأنه ( صالح إبراهيم بن علي – من البيضاء والتبعية للمنطقة العسكرية الجبل الأخضر ) وقالت تقارير لم يتسنى لـ المرصد التأكد منها بأن عناصر من متطرفي مجالس الشورى هي من أقدمت على تصفية هذا العنصر لقتاله سابقاً ضد التنظيمات الجهادية في درنة فيما تداول نشطاء تسجيلاً لأحد مقاتلي الوفاق خلال إقتحام غريان يتحدث فيه عن ” الثأر لمقاتلي الشورى ” .

وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة من تصريح الدفن الصادر عن مستشفى الثورة في البيضاء بناءً على إذن وكيل النيابة وفحص الطبيب الشرعي وتحديد أسباب وتاريخ الوفاة .

وقال والد الخزعلي اليوم بأن جثمان نجله يحمل آثار تعذيب وكسور في أنحاء مختلفة وعيارات نارية وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي الذي إتحذ وكيل النيابة على أساسه قرار تصريح الدفن ، وفقاً لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة .

وتحصلت المرصد على تسجيل خاص لجثث ملقاة في حمامات المستشفى وعليها ما بدت بأنها دلالات آثار نزف دموي حديث وأخرى ملقاة في غرفة تحمل ذات الدلالة بينما تعم أصوات الفوضى والصراخ في خارج المكان .

ونفت حكومة الوفاق حدوث أي عمليات تصفية وقد زار باشاآغا المستشفى عقب ساعات من السيطرة عليه ، إلا أن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة نعت السبت عدداً من عنصارها التابعين لها من ضمن 40 جثة تسلمتهم عن طريق الهلال الأحمر مؤكدة بأنهم قتلوا وهم جرحى وعُزل فيما أكد وكيلها في المنطقة الغربية بأن منهم من كان مكلفاً بمهام تأمين مستشفى غريان التعليمي الذي لم يخرجوا منه أحياء .

المرصد – خاص