ليبيا – نعى مجلس مشائخ وأعيان قبائل ترهونة ببالغ الحزن والأسى شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا إلى رحمة الله تعالى في مستشفى غريان على يد مجموعات الوفاق المسلحة.

مجلس مشائخ وأعيان قبائل ترهونة أكد في بيان له تلقت المرصد نسخة منه للقبائل الليبية الشريفة بأن أهالي ترهونة يتقدمون الصفوف في محاربة الحشد الإرهابي المأجور من معسكر التخلف والاستبداد التركي ولن يولوا الأدبار في محاربة هؤلاء.

وجاء في البيان:” نحن لا نقاتل القبائل الليبية إنما نقاتل زمرة لا أصل ولا فصل لها لأن عرقهم وهويتهم تفسخت وأضحوا كلهم مجرد بيادق تحركهم بقايا دولة الرجل المريض تركيا”.

ووجهت قبائل ترهونة نداء للقبائل الليبية بأن تلتحم مع الجيش وتسانده بقوة وصمود وثبات لأن الجيش هو طوق النجاة من سطوة زمرة الفساد والإجرام والإرهاب، مبينةً أن دولتهم المدنية انكشفت حقيقتها في مستشفى غريان لأن هذه أخلاقهم ودينهم ناهيك عما يفعلونه كل يوم من ممارسات الفساد والقتل والسرقة بطرابلس.

مجلس مشائخ وأعيان قبائل ترهونة ثمّن في نص البيان جهود الجنود البواسل والقوات المساندة لهم في جبهات القتال.