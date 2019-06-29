أفغانستان – أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 25 عنصرا من قوات الحرس، خلال هجوم لمسلحي حركة طالبان على مخفر في ولاية باغلان، شمالي البلاد.

وقال نائب مجلس شورى “باغلان” محمد حنيف، في تصريح صحفي، إن مسلحي “طالبان” استهدفوا مخفرا للحرس في منطقة “نهرين”.

وأشار إلى مقتل 25 وإصابة 8 من عناصر الحرس في المخفر خلال الهجوم.

وبيّن أن القوات الأفغانية أرسلت تعزيزات إلى المنطقة.

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن الهجوم أسفر عن مقتل 30 عنصرا من الحرس.

ولم يصدر أي بيان من “طالبان” حول الهجوم حتى الساعة 7:10 ت.غ

الأناضول