مصر – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن غياب حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب “الفراعنة”، محمود عبد الرحيم “جنش”، عن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بسبب تعرضه للإصابة.

وجاء في بيان للاتحاد المصري لكرة القدم، نشره الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت: “أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب بلادنا، عن إصابته بقطع في وتر (إكليس)، وجرى إبلاغ الجهاز الطبي في نادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال بطولة كأس أمم إفريقيا”.

وأعلن الاتحاد المصر عبر صفحته في “فيسبوك” أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي، خافيير أغيري، استدعى حارس مرمى نادي سموحة، محمد أبو جبل، للانضمام إلى تدريبات الفريق دون المشاركة في مباريات البطولة ، حيث لا تسمح لائحة البطولة باستبداله.

وتعرض الحارس محمود عبد الرحيم جنش للإصابة خلال مران لمنتخب بلاده استعدادا لمواجهة نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة القارة السمراء، المقامة في مصر.

المصدر: وكالات