فنزويلا – اعترفت منظمة الدول الأمريكية (OAS)، برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا كممثل دائم لبلاده في المنظمة.

واختتم اجتماع الجمعية العمومية الـ 49 للمنظمة، السبت، بقرارات حول فنزويلا ونيكاراغوا، وتعيين أعضاء جدد في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة في اجتماعها لإجراء إنتخابات شفافة ونزيهة في فنزويلا، مؤكدة مواصلة دعمها لاستعادة الديمقراطية بشكل سلمي من خلال عملية دستورية.

كما دعت المنظمة إلى كتابة تقارير من قبل خبراء حول الأحداث والاحتجاجات الدموية التي شهدتها نيكاراغوا العام الماضي، وذلك في مدة 75 يوما.

وطالبت المنظمة حكومة نيكاراغوا بالسماح للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ولمنظمات آخرى بدخول البلاد لرصد حقوق الإنسان فيها.

وانسحبت أوروغواي، الجمعة، من اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، احتجاجا على مشاركة رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو في أعماله.

وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو “رئيسا مؤقتا” لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “غوايدو” رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

الأناضول