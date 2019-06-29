البرازيل – تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن أدائه في بطولة “كوبا أمريكا” المقامة في البرازيل.

وقال الهداف التاريخي لنادي برشلونة عقب فوز الأرجنتين على فنزويلا (2-0) أمس، وتأهلها إلى نصف النهائي: “بصراحة، هذه ليست أفضل بطولة كوبا أمريكا بالنسبة لي، وهذا ليس ما كنت أتوقعه”.

وتابع صاحب الـ32 عاما: “المباريات معقدة، واللاعبون الذين يرغبون في تقديم شيء خاص، يواجهون مواقف عصيبة لتجاوز المنافسين”.

واختتم ميسي، الباحث عن أولى ألقابه الكبيرة مع الأرجنتين، حديثه قائلا: “الشيء الأهم هو أننا فزنا وواصلنا مشوارنا في البطولة”.

ولم يقدم “البرغوث” ما كان منتظرا منه في بطولة “كوبا أمريكا” الحالية، حيث اكتفى حتى الآن بتسجيل هدف واحد فقط من ركلة جزاء.

وسيواجه منتخب الأرجنتين في نصف النهائي، نظيره البرازيلي في موقعة من العيار الثقيل.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي، وعلى الرغم من تتويجه بكل الجوائز الفردية والألقاب الجماعية الممكنة مع برشلونة، فلم يفز قط بأي لقب كبير مع الأرجنتين، وخسر معه أربع مباريات نهائية، 3 منها في “كوبا أمريكا” (2007، 2015 و2016)، وواحدة في كأس العالم (2014).

المصدر: sports.ru + RT