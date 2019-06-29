اليابان – أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن الحكومة وشركات النفط في بلاده لديهما موقف مشترك إزاء مستقبل اتفاق (أوبك+).

أدلى بذلك نوفاك في تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت صباح اليوم في أوساكا باليابان.

وأضاف نوفاك: “بطبيعة الحال، لدينا (الحكومة والشركات) دائما موقف مشترك ونهج موحد”، ردا على سؤال بشأن موقف الحكومة والشركات من اتفاق (أوبك+)، وفق إعلام روسي.

ويواصل تحالف “أوبك+” المؤلف من أعضاء (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في يونيو/حزيران الحالي.

ويناقش التحالف منذ أبريل/نيسان الماضي، سياسة الإنتاج للنصف الثاني من 2019، دون التوصل لاتفاق بشأن مستويات الإنتاج بسبب عدم اليقين والعوامل الجيوسياسية.

ومن المقرر عقد اجتماع (أوبك+) على مستوى الوزراء في فيينا مطلع الشهر المقبل، لتقرير مصير الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، قال نوفاك، في تصريحات صحفية، إن بلاده والسعودية ما زالتا تبحثان تمديد اتفاق (أوبك+) بعد نهاية الشهر الجاري، مؤكدا: “ما زلنا ندرس هذه المسألة حاليا”.

وتعهدت روسيا بموجب الاتفاق بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا.

ومؤخرا، قال نوفاك إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، حال عدم تمديد اتفاق “أوبك+”، مضيفا أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض إمدادات في السوق.

الأناضول