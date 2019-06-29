مصر – كشفت خبيرة التّغذية، مروة إمام، عن وجود 4 وجبات يمكن تناولها كوجبة خفيفة، تساعد على الشبع وهي قليلة السعرات الحرارية، وبالتالي لا تؤثّر على نظام الحمية الغذائية أو “الريجيم”، وهذه الوجبات هي:

1- طبق سلطة كبير عليه 4 ملاعق شوفان أو “ردّة” (نخالة الدّقيق).

2- طبق شوربة كبير قليل الدسم.

3- كوب لبن عليه ملعقة ردّة.!

4- كوب لبن عليه عصير حامض.

وأضافت الخبيرة أنّه يجب أثناء فترة “الريجيم” تنظيم مواعيد النوم حيث يكون النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً، مع تنظيم مواعيد الوجبات أيضاً، لتقليل الشعور بالجوع، ذلك غير تناول الماء الوفير وممارسة الرياضة يومياً.

وكالات