آبي يعد بن سلمان بالمساعدة للحد من اعتماد السعودية على النفط

آبي يعد بن سلمان بالمساعدة للحد من اعتماد السعودية على النفط

اليابان – وعد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة تشمل الحد من الاعتماد على النفط.

وقال آبي، اليوم الأحد، لبن سلمان في بداية اجتماع جمعهما بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، قال: “رؤية السعودية 2030 عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وتنويع الصناعة وفقا لمبادرتكم”.

وأضاف أن “اليابان ستواصل بذل أقصى جهد من قبل الحكومة والقطاع الخاص للمساعدة في نجاحها”.

من جهته، قال ولي العهد السعودي إن السعودية تريد بذل قصارى جهدها لمواصلة شراكتها القوية مع اليابان.

المصدر: رويترز