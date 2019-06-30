انجلترا – نبّه المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى خطر الجلوس طويلاً، كما هو الحال في رحلات الطيران، أو السفر بالسيارة، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بجلطة الساق، خاصة لدى الذين يعانون مشاكل في الأوعية الدموية، مثل مرضى السكري.

وأوضح المركز الألماني أن قلة الحركة تمنع عودة الدم من الساق إلى القلب، ما يتسبب في تجلط الدم، ثم انسداد الأوعية الدموية جزئياً أو كلياً.

وتتمثل أعراض جلطة الساق في لون الجلد الأزرق، وبروز الأوعية تحت الجلد، والتورم، والشعور بشد وألم في باطن الساق، والحمى، وارتفاع معدل دقات القلب.

ويجب استشارة الطبيب سريعاً عند ملاحظة هذه الأعراض للحيلولة دون انتقال الدم المتجلط إلى الرئة، والتسبب في جلطة الرئة، التي تشكل خطراً على الحياة.

وكالات