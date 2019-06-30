اليابان – عقد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، امس على هامش “قمة العشرين” في اليابان، اجتماعا مع نظيره السعودي، خالد الفالح.

وذكر بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية أن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في أسواق النفط، بما في ذلك التعاون بين روسيا والسعودية في إطار اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”.

كما ناقش الوزيران التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية، في إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، والتي عقدت آخر اجتماع لها في موسكو، في 10 يونيو الجاري.

وأكد نوفاك، أن موسكو والرياض تعملان بشكل فعال لزيادة وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بينهما، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 72% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ 505.2 مليون دولار.

وشدد الوزير الروسي على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لمواصلة التعاون بين البلدين في إطار عمل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لافتا إلى أن شركات الطاقة الروسية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات السعودية في مجال توريد وصيانة معدات النفط والغاز.

ويأتي الاجتماع في وقت تترقب فيه أسواق الطاقة اجتماع الدول المنضوية تحت اتفاق “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية مطلع الشهر المقبل، والذي سيعقد لبحث مسألة تمديد تخفيضات الإنتاج.

المصدر: RT