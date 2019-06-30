كييف – أجرى موقع Big Seven Travel الحصري الدُولي للرحالة استطلاعاً للرأي بين مستخدميه، تبين من خلاله أن الأوكرانيين يعتبرون أكثر الأمم جاذبية وإثارة (جمال) في العالم.

وشمل الاستطلاع الذي تم نشر نتائجه بالموقع أمس أكثر من مليون ونصف مليون مستخدم اختاروا أمماً أكثر إثارة بين 50 أمة حول العالم للعام 2019 الحالي.

ولم يحظ المستطلعون آراؤهم بأية تفسيرات أو إضافات لكلمة “جاذبية” من قبل القائمين على الاستطلاع بهدف دفعهم على تفسيره من تلقاء أنفسهم.

وجاء الدنماركيون في المرتبة الثانية من التصنيف، في حين كان المركز الثالث من نصيب الفلبينيين، تلاهم البرزاليون والأستراليون في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي شأن ذي صلة أثبت استطلاع للرأي العام لشركة Research & Branding Group أن 39% من المواطنين الأوكرانيين كانوا راضين عن حياتهم لشهر أيار/ مايو الماضي.

هذا وقد نشرت “أوكرانيا بالعربية” في وقت سابق، تقريراً يفيد بتفوق عدد النساء على الرجال في أوكرانيا.. والعكس تماما في الدول العربية .

المصدر: أوكرانيا بالعربية