البرازيل – كشف تقرير صحفي برازيلي، اليوم الأحد، أن منتخب راقصي السامبا استعاد أحد لاعبيه قبل مواجهة الأرجنتين، فجر الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وكان المنتخب البرازيلي فقد جهود ريتشارليسون أمام باراجواي في ربع النهائي، بعدما تم استبعاد اللاعب من المباراة، بسبب إصابته بالتهاب الغدة النكافية.

ووفقًا لموقع “لانس” البرازيلي، فإن حالة اللاعب تحسنت، ومن المنتظر أن يعود إلى تدريبات راقصي السامبا، غدًا الإثنين، استعدادًا لخوض المباراة.

وكان قد تم عزل ريتشارليسون عن بقية أعضاء الفريق في أحد الفندق خلال الأيام الماضية كإجراء وقائي.

وأوضح الموقع البرازيلي أن الجهاز الطبي لراقصي السامبا قام بتطعيم باقي أفراد الفريق، من أجل تجنب إصابتهم بالفيروس.

المصدر : كووورة