السعودية – دانت المملكة السعودية، اليوم الأحد، اقتحام سفارة البحرين في بغداد مؤخرا من قبل متظاهرين، ورحبت في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية المدين للحادث والذي وعد بمحاسبة المسؤولين عنه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إعرابه عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له السفارة البحرينية من “أحداث مؤسفة”، مضيفا أن المملكة تدين هذه الأحداث “التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.

وتابع أن المملكة “ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية”.

وأهاب المصدر بقدرة كل من البحرين والعراق على تجاوز ذلك الحادث، مؤكدا وقوف المملكة السعودية إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنقطة.

واقتحم متظاهرون عراقيون غاضبون مقر السفارة البحرينية ببغداد ليلة الخميس الماضي احتجاجا على “ورشة البحرين” التي نظمتها الولايات المتحدة لتقديم الشق الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”. واعتقلت السلطات العراقية 54 شخصا من هؤلاء المقتحمين ووعدت بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم على السفارة.

المصدر: واس