ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي ما حدث في مدينة غريان أمس الأول بأنها “مجزرة ميليشاوية أردوغانية بحتة ” وذلك بتصفية 40 فرد من أفراد القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من المدنيين، معتبراً ماحصل في ليبيا عامةً وغريان خاصةً ركن من أركان جرائم الحرب التي قامت بها حكومة الوفاق في براك الشاطئ وغرغور والقبة والقره بوللي والسبت الأسود في بنغازي.

السعيدي وفي مداخلة مع برنامج “العالم هذا المساء “والذي يبث على قناة “بي بي سي”عربية وتابعته صحيفة المرصد أمس السبت حمّل مسؤولية ما حدث في غريان لحكومة الوفاق وعلى رأسها فائز السراج ووزير داخلية لوفاق فتحي باشاآغا وأسامة الجويلي ولجنة الطوارئ في طرابلس، مؤكداً أن التدخل التركي في طرابلس ليس بالجديد.

كما ذكّر السعيدي بمطالبة الإخواني علي الصلابي سنة 2011 للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمساندة الأتراك القدماء الذين عاشوا في ليبيا عبر قناة الجزيرة القطرية في ذلك الوقت .

وإتهم عضو مجلس النواب قطر وتركيا بتوريد الأسلحة علناً بالإضافة إلى إستعمالها للطيران المدني لنقل الأسلحة من أنقرة إلى طرابلس ومصراتة،مضيفاً:”تم إستيراد 12 طائرة تركية مسيرة والتي شاركت في جريمة غريان بالأمس القريب”.

وقال إن المجتمع الدولي يسعى لإطالة الأزمة في ليبيا،لافتاً إلى عدم وجود أي إدانة دولية بخصوص ما حدث في مدينة غريان.

وأكد السعيدي أن ليبيا مختطفة منذ عام 2011 من قبل المجتمع الدولي الذي أسقط نظامها، واصفاً ماحدث أمس الأول بمدينة غريان شبيه بما حدث عام2011 حيث تم حرق مركز شرطة غريان مايعد دليلاً واضحاً على أن جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة جماعات ظلامية ولا تبحث عن دولة مدنية بل تسعى لتمكين الدولة العثمانية.

وتابع : ” ما حصل في هذه المجرزة شبيهة بمجزرة الأرمن التي قام بها الأتراك في أرمينيا ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي هدف تركي في ليبيا”.

وأكد عضو مجلس النواب أن المؤتمر الوطني العام هو من أنقلب على شرعية ليبيا عام 2014 وصندوق الإنتخاب بصندوق الرصاص.

وأردف :”أما شرعية الجيش عندما دخل مدينة غريان يوم الرابع من أبريل بغصن الزيتون عن طريق تفاهمات مع أهلها وبعض الجماعات المسلحة الموالية للتيار المدني بالتحديد ولم يدخل الجيش للمدينة بالقنابل، بل أستقر على إعتقاداً منه بأنها آمنة ولا تبحث عن القتال لكن المال الفاسد الذي ضخته حكومة الوفاق بتخصيص أكثر من 2مليار دينار فتم شراء ضعاف النفوس وخلق زعزعة داخل المدينة بالإضافة إلى أن الطيران التركي مهد لهذه العملية ودمر غرفة العمليات وقتل أفراد من الدفاع المدني”.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول :” الجيش سيعود إلى غريان وسترجع المدينة لحضن الوطن وسيحرر الجيش كل ليبيا شبراً شبراً وبيتاً بيتاً، نحن نعلم أن الشعب الليبي متعطش لحماية من المؤسسة العسكرية، فلادولة من غير جيش،وأقول لجماعة الإخوان المسلمين هنا ستكون نهايتهكم كما خسر أردوغان إسطنبول ومرسي مصر وستخسرون ليبيا بالكامل”،مؤكداً أن هدف الجيش ليس القتل والدمار بل جر هذه الجماعات المطلوبة خارج المدينة.

المرصد – متابعات