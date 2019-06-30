فلسطين – أعتقلت السلطة الفلسطينية رجل الأعمال، صلاح أبو مياله، من الخليل، بعد أن تم اعتقاله أثناء عودته من المشاركة في ورشة البحرين.

وكان مصدر أمني فلسطيني ذكر أن المخابرات الفلسطينية اعتقلت، يوم السبت، فلسطينيا كان قد شارك في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن جهاز المخابرات اعتقل صلاح أبو مياله، أحد رجال الأعمال من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته قالت “لا معلومات لديها عن موضوع الاعتقال”.

وأكد المصدر أن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.

وعقدت تلك الورشة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري بدعوة من الولايات المتحدة، لعرض الجانب الاقتصادي من ما يعرف بـ”صفقة القرن” التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعرض صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر في افتتاح ورشة البحرين مشاريع تتضمن إغراءات واستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، وهو ما يرفضه الفلسطينيون قائلين إن بلادهم ليست للبيع.

يذكر أن 12 شخصا فلسطينيا شاركوا في ورشة البحرين بصفة فردية، رغم معارضة السلطة الفلسطينية لها، وبينهم أبو مياله، ورجل الأعمال، أشرف الجعبري، الذي أثار جدلا بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الإسرائيليين.

المصدر: وفا