السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

السيسي في ذكرى 30 يونيو: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

مصر – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم أن بلاده نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية بفضل العملية الأمنية الشاملة بسيناء.

وقال السيسي في الذكرى السادسة لـ 30 يونيو إن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا في حماية مصر وكرامتها، “حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى أخطاره على أحد”.

وأشاد الرئيس بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها مصر، مؤكدا أن بلاده وضعت “أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، منوها بصبر وتفهم الشعب المصري الذي “قدم أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، فتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء”.

وختم الرئيس المصري كلمته بتجديد عهده بأن “يحفظ ويصون مصر”، مؤكدا أن حكومته تضحي بالغالي والنفيس “لنبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.. واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار.. متمسكين بتحقيق أحلامنا.. ومتسلحين بالعزم والإرادة”.

جدير بالذكر أن اليوم يصادف الذكرى السادسة لأحداث 0 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي توفي مؤخرا في السجن.

المصدر: RT