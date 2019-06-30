ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اخر التطورات في ليبيا وذلك على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الرئيس السيسي أكد على الموقف الثابت للسياسة الخارجية في مصر والتي تستند على أهمية الحفاظ على الوحدة والسلامة الاقليمية في ليبيا وحماية موارد الشعب ودعم المؤسسات الوطنية للقيام بدورها في الحفاظ على الامن والقتال الارهاب.

ووافق الجانبان على مواصلة التنسيق والاستشارة بين مصر والامم المتحدة بشان المسألة الليبية.