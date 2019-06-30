اليابان – تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأن تواصل بلاده فتح أسواقها وزيادة الواردات وتحسين بيئة عمل الشركات الأجنبية بشكل مستمر والمضي قدماً في مفاوضات الاتفاقيات التجارية المختلفة.

جاء ذلك في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين الـ14 التي انطلقت في مدينة أوساكا اليابانية، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، توقع شي استيراد بلاده سلع وخدمات قيمتها 40 تريليون دولار، خلال الأعوام الـ15 المقبلة.

وعاد ما تؤكد الصين أنها تتخذ “خطوات جادة لتسهيل دخول الواردات” إليها، ردا على اتهامات أمريكية بوضع بكين عراقيل أمام حركة الواردات العالمية.

ودعا شي قادة قمة العشرين إلى استكشاف القوة الدافعة للنمو وتحسين الإدارة العالمية وإزالة اختناقات التنمية ومعالجة الاختلافات بشكل صحيح.

واعتبر أن الاقتصاد العالمي يقف مرة أخرى على مفترق طرق بعد 10 سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال إن مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية بث الثقة في السوق، وجلب الأمل للناس، ورسم مسار الاقتصاد العالمي والحوكمة العالمية في وقت حرج.

وشدد شي على ضرورة أن يحترم أعضاء مجموعة العشرين “القوانين الموضوعية وإفساح المجال لدور السوق ، من أجل التكيف مع متطلبات تطوير القوة المنتجة”.

وحث شي المجموعة على تبني فرص التنمية بمزيد من الانفتاح، والسعي لتحقيق نتائج مربحة للجانبين بتعاون أفضل من أجل توجيه العولمة الاقتصادية نحو الاتجاه الصحيح.

كما دعا أعضاء المجموعة إلى التركيز على المصالح المشتركة والتنمية طويلة الأجل والالتزام بتحقيق السلام الدائم والازدهار للعالم وحياة مرضية للشعوب في جميع أنحاء العالم.

الأناضول