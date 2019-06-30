ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن قرارات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر باستهداف الطائرات والسفن التركية في الأجواء والمياه الإقليمية الليبية مشروعة ومهمة في إطار العمليات الحربية الدائرة في البلاد.

العباني أوضح في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية” أمس السبت أن الاستهداف المباشر للطائرات والسفن والمصالح التركية في ليبيا هي من أعمال الدفاع عن النفس بعد إعلان تركيا الدعم المباشر للإرهابيين.

وأشار العباني إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو راعي الإرهاب الرئيسي في ليبيا وقد أعلن دعمه المباشر واللامحدود للمليشيات الخارجة على القانون.

وأضاف:”أن استمرار الدعم التركي اغتصاب التحالف الإرهابي العاصمة طرابلس واستخدامها وكرا ومحطة لتجميع كل أطياف الإرهاب وزعماء الإجرام المطلوبين دوليا ومحليا يجعل من تركيا شريكا داعما للإرهاب وعدوا للجيش الوطني الليبي والليبيين”.

وشدد العباني على أن القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها المشير حفتر تعني ما تقول وستنفذ تهديداتها الصريحة.

وطالب العباني الليبيين بأخذ هذه القرارات مأخذ الجد وعدم السفر أو التعامل مع الأتراك أعداء الشعب الليبي.

واختتم العباني حديثه بالقول :”على الأتراك الذين أعلنت بلادهم على لسان رئيسهم الميليشياوي دعم الإرهاب سرعة مغادرة بلادنا التي دنسوها بوجودهم حماية لأنفسهم”.