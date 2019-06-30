وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين وقعت، بعدما حاصر المحتجون المجلس البلدي لقضاء الإصلاح في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل محتجين غاضبين خارج مقر المجلس، الذي كان فيه أعضاؤه، وكان بعضهم يلوح بالأعلام العراقية، فيما أشعل آخرون الإطارات المطاطية.

وطالب المحتجون المجلس البلدي بتنفيذ الوعود التي أطلقوها بشأن إصلاح الخدمات المتردية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن عناصر الأمن حاولوا تفريق الاحتجاجات بإطلاق النار في الهواء، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة شرطي.

وكان أهالي الإصلاح بمحافظة ذي قار خرجوا في تظاهرات عدة في الآونة الأخيرة، احتجاجا على سوء الخدمات، خاصة نقص الكهرباء في ذروة الصيف ، فضلا عن مشكلات الصرف الصحي والبنية التحتية، وفق ما يقول المحتجون.

وشهدت المحافظات الجنوبية في العراق، صيف 2018، احتجاجات واسعة، بسبب الاستياء من ضعف الخدمات والبنية التحتية، وكانت شرارة الاحتجاجات في محافظة البصرة، وسقط في هذه الاحتجاجات قتلى وجرحى.