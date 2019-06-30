العراق – اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن كميات الدولار المباعة في مزاد العملة بلغت ما يقارب اربعة مليارات دولار.

وقال الجهاز في احصائية له إن الكميات المباعة من الدولار خلال الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي، بلغت أكثر من ثلاثة مليارات وتسعمئة وستين مليون دولار، مبيناً ان هذه المبيعات ارتفعت عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات حوالي ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون، وبتغيير سنوي يبلغ حوالي سبعة بالمئة.

واضاف، ان المعدل السنوي لسعر الدولار خلال الخمسة أشهر الاولى من العام الحالي بلغ نحو الف ومئتي دينار للدولار الواحد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها الفا ومئتين وخمسة عشر دينار للدولار الواحد، وبتغيير سنوي يبلغ اكثر من واحد بالمئة.

وكالات