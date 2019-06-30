ليبيا – قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الانقاذ محمد النعاس إن قوات الجيش بالقيادة العامة لا تستطيع تحقيق إنتصار كبير لأنها تعاني مما وصفها عيوب في الجانب العسكري وسوء بالتنظيم والتدريب وغير قادرة على خوض المعارك في الميدان.

النعاس زعم خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”التناصح” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجيش تم تشكيله في وقت سريع بدليل عدم إمتلاكه عقيدة عسكرية تستديم القتال في الميدان وعقيدة أخلاقية تربط الجندي بسلاحه ووطنه وديانته.

وإتهم قوات الجيش بأنها تقاتل بالوكالة دون هدف معين إلا السيطرة و الوصول للحكم، واصفاً الجيش بـ”القاتل المأجور” الذي من الضروري هزيمته.

وأشار إلى أن الجيش أساء اختيار القاعدة الأمامية وهي غريان لأنها لا تصلح كقاعدة أمامية لقيادة القتال بسبب الظروف الطبوغرافية لهذه المنطقة كونها محكومة بالمنحدرات الجبلية، معتقداً أن القيادات الفرعية للقوات المسلحة لم تعد تسيطر على الجبهة بشكل كامل علاوة على التصرفات العشوائية بالمحاور.

النعاس يرى أن الدخول لمدينة غريان لا يعد هزيمة بل فضيحة بالمقاييس العسكرية وفقاً لتعبيره، مضيفاً أن ذلك يعتبر هزيمة إستراتيجية لأنه فقد قاعدته الأمامية.

وبيّن أن الدخول إلى غريان لا يعد إنتصار نهائي بل جزئي لأن هذه الحرب لأن هذه الحرب تدار من قبل صراع جهوي بالوكالة يوقده ويأججه الدول الكبرى كأمريكا و بريطانيا و فرنسا، مؤكداً أنه بإمكان الدول الثلاث إنهاء الصراع خلال 24 ساعة.

كما ذكر أن المعركة الفاصلة في هذه الحرب ستكون في وادي فم ملغة عن طريق طرد قوات حفتر منه، دعاياً أهالي ترهونة إلى طرد من وصفه بـ”الخائن” لأن الحرب قد حسمت لصالح ليبيا والوطن.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”نحن لا نقاتل حفتر بل من ورائه هذا العدو أكبر من حجمنا ومن وزننا لا بد أن تكون لنا قيادة سياسية لها رؤية للخروج من هذا المأزق لأننا لا نستطيع الخروج منه بقوة السلاح فهذه الحرب والصراع أكبر من حجمنا وعليه لا بد أن نفاوض”.

وأوضح أن المعركة الحاسمة على أبواب ترهونة فهي بيدها إيقاف الحرب من عدمه وفي حال إنتصار قوات الوفاق في هذه الحرب لن يعود لحفتر أي وجود إطلاقاً، حاثاً قادة المحاور بالإبتعاد عن مصطلحات جيش وطني وحكومة وفاق على أن يجتمعوا وتكون لهم رؤية سياسية وجزء من صناعة القرار السياسي للخروج من المأزق بحسب قوله.

المرصد – متابعات