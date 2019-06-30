بيسكوف حول تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية: سمعنا لأول مرة عن رغبة ترامب في ذلك

بيسكوف حول تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية: سمعنا لأول مرة عن رغبة ترامب في ذلك

اليبان – أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض لأول مرة أثناء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في أوساكا اليابانية نيته لتنشيط الحوار البناء مع روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في مقابلة مع برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا-1”: “كان الرئيس الأمريكي يعبر بتكثيف عن نيته لتنشيط الحوار. أما (الرئيس) بوتين، فكان يتحدث منذ وقت بعيد عن رغبته في التحرك في الطريق نحو تطبيع العلاقات وتطويرها. وكان يقول في الوقت ذاته إن الحديث عن ذلك دون وجود رغبة مماثلة من جانب الولايات المتحدة، لسوء الحظ، أمر مستحيل. والآن قد سمعنا لأول مرة هذه النية من الرئيس الأمريكي. ولنرى ما الذي سيكون فيما بعد”.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين اتفقا أثناء لقائهما الأخير في اليابان على مواصلة الحوار بينهما.

وأضاف: “كان بوتين وترامب يتحدثان بثقة عن مواصلة الاتصالات على مستوى عال. وعلى الأقل عندما ودعا بعضهما البعض قالا إنه (الوداع) ليس لفترة طويلة”.

المصدر: نوفوستي