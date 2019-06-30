كوريا ج – وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مباشرة بعد انقضاء قمة مجموعة العشرين في اليابان، والتقى بزعيم جارتها الشمالية على الخط الفاصل بينهما.

وقالت شبكة سي ان ان الامريكية، إن ترامب توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونغ أون “داخل كوريا الشمالية”، وهو أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.

وعنونت الشبكة خبرها العاجل الذي أوردته “ترامب يدخل 20 خطوة إلى كوريا الشمالية ويصافح كيم جونغ أون”.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، عن كيم قوله: زيارة الرئيس دونالد ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بيننا.

وأشاد بخطوة ترامب كونه أول رئيس أمريكي يزور كوريا الشمالية، ووصف الأمر بأنه “عمل شجاع وحازم”.

بدوره قال ترامب مخاطبا كيم: أنا فخور بتخطي “الخط الفاصل” إلى كوريا الشمالية، وفق الوكالة ذاتها.

الأناضول