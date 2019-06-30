الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه اتفق، نتيجة لقاء مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على السماح لـ “هواوي” بشراء منتجات من الشركات الأمريكية للتكنولوجيات عالية الدقة.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها ليلة الأحد: “عقدت أمس لقاء ممتازا مع الرئيس الصيني، كان أفضل بكثير مما توقعته. واتفقت على عدم رفع الرسوم الضريبية التي نحصلها حاليا من الصين، طالما نواصل المفاوضات”.

وأضاف ترامب أن “الصين اتفقت من جانبها على شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية من مزارعينا”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “بطلب من شركاتنا للتكنولوجيات عالية الدقة وكذلك من الرئيس شي جين بينغ، اتفقت على السماح لشركة هواوي الصينية بشراء منتجات منها لن تؤثر على أمننا القومي”.

وأردف مشددا: “من المهم أننا فتحنا من جديد المفاوضات من الصين بينما تواصل علاقاتنا معها أن تكون جيدة جدا”.

وأشار ترامب مع ذلك إلى أن “جودة الصفقة التجارية أهم بكثير” بالنسبة إليه من سرعة التوصل إليها، مضيفا: “لست في عجلة، لكن كل شيء يبدو حسنا للغاية! ولن يتم خفض الرسوم التي يتم تحصيلها حاليا من الصين”.

المصدر: RT