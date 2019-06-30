إسبانيا – أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن أحد قرارات ريال مدريد المتعلقة بالميركاتو، مهدت طريق ميلان صوب إبرام صفقة مميزة خلال الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن آرسنال تعنت في قرار التخلي عن خدمات لوكاس توريرا إلى ميلان هذا الصيف، لكنه قد يغير موقفه قريبًا.

وأشار إلى أن قرار ريال مدريد بتحديد 50 مليون يورو للتخلي عن داني سيبايوس، يحمس آرسنال على اقتحام الصفقة، وترك توريرا يرحل إلى ميلان.

وكان الروسونيري مهتمًا أيضًا بالحصول على خدمات سيبايوس هذا الصيف، لكنه يرى أن 50 مليون يورو رقم باهظ.

يذكر أن ميلان عرض على آرسنال ضم توريرا مقابل 4.5 مليون يورو على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى وضع بند لشرائه في الصيف المقبل.

المصدر : كووورة