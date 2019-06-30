أفغانستان – أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 8 على الأقل من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة في ولاية قندهار، جراء هجوم نفذته حركة “طالبان”.

وقال مسؤول الشرطة في الولاية الجنرال تادين خان، إن الهجوم الذي وقع في مقاطعة مارووف بولاية قندهار( جنوب)، نفذته الحركة عن طريق تفجير4 عربات مفخخة، بحسب موقع قناة “طلوع نيوز” المحلية.

وكشف المسؤول الأمني أن “الهجوم أسفر أيضاً عن خسائر ضمن قوات الأمن”، دون ذكر مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في “قندهار” هاشم دورّاني، إن “قتلى الهجوم هم موظفين في مكتب الولاية التابع للجنة الانتخابات المستقلة، حيث كانوا يعملون على عملية تسجيل الناخبين التي انتهت السبت”.

من جهتها، أعلنت حركة “طالبان” مسؤوليتها عن الهجوم على مركز محلي في “قندهار”.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.

ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة “طالبان” بهدف إنهاء دوامة العنف.

وتصر “طالبان” في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في تموز / يوليو، إلى 28 أيلول / سبتمبر القادم.

الأناضول