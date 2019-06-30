وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأمم المتحدة وتطويرها، عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وجرى خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

ورحب الوزير الإماراتي بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا حرص الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني.

من جانبه، أثنى غوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.