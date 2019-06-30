ليبيا – أصدرت غرفة عمليات صبراتة بامرة لواء عمر عبدالجليل ثلاثة بيانات هامة اليوم الأحد كان أولها البيان رقم 4 لسنة 2019 حول إشاعات متداولة عن تفاوض الغرفة للاستسلام لقوات أسامة الجويلي واصفة إياها بالإشاعات المغرضة .

وفي هذا البيان الذي أصدرته اليوم الأحد وتلقت المرصد نسخة منه مع البيانات الأخرى ، قالت الغرفة أن هذه الإشاعات هدفها تشويه الحقيقة وزعزعة أمن واستقرار مدينة صبراتة وبث الفتنة والفرقة بين أبنائها .

وأكدت غرفة عمليات صبراتة بأنها ليست معنية بالتفاوض مع أحد وبأنها لن تكون طرفاً في أي تفاوض على حساب الوطن وأمنه مؤكدة بأنها والقوة المساندة لها سوف تضرب وبكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن المدينة واستقرارها عملاً بالحكمة القائلة (( وما الحياة الا وقفة عز )) .

وأضافت : ” ها نحن اليوم جميع منتسبي الغرفة وأهالي صبراتة نعيش هذه الوقفة وبكل فخر واعتزاز كما نؤكد بأننا وبكل قوة سنكون أوفياء لعهودنا مخلصين لمدينتنا وأهلها ولبلدنا ليبيا مضحيين بأرواحنا رخيصة دفاعاً على دستورها وسيادتها في البر والبحر والجو عازمين على بناء مؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القوات المسلحة العربية الليبية طوق نجاة الليبيين ” .

وفي سياق متصل أصدرت غرفة عمليات صبراتة البيان رقم (3) لسنة 2019 بخصوص منع التجول داخل المدينة نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من الناحية الأمنية ومن أجل المحافظة على ممتلكاتها وأمنها واستقرارها .

وأعلنت الغرفة منع التجول داخل المدينة إعتباراً من تاريخ اليوم منذ الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الساعة الرابعة صباحاً إلى حين إشعاراً أخر داعية جميع أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم التقيد ويستثنى من ذلك الصيدليات والمستشفيات وكل ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية .

أما البيان الثالث فقد كان تعزية من غرفة عمليات صبراتة إلى ” أهالي شهداء الوطن ” الذين تمت تصفيتهم بدم بارد داخل مستشفى غريان من قبل من وصفتها بـ ” مجموعات الاجرام عديمي الإنسانية مصاصي الدماء ” داعية الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهاليهم جميل الصبر والسلوان .

وفي ختام بيانها أكدت غرفة عمليات صبراتة على أن دماء الجرحى الذين تمت تصفيتهم لن ولم تذهب هدراً لأن القوات المسلحة العربية الليبية كفيلة بالثائر لهم والقصاص من المجرمين وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات