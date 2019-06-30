ليبيا – هددت تركيا اليوم الأحد بتصعيد تدخلها العسكري المباشر في ليبيا ضد الجيش رداً على مزاعم ساقتها لهذا التصعيد وهو إعتقال 6 مواطنين أتراك على يد الجيش في شرق ليبيا في ظل تدخلها فعلياً منذ أكثر من شهرين .

وقالت الخارجية التركية في بيان رسمي : ” نتوقع أن تفرج مليشيات حفتر غير الشرعية على المواطنين الأتراك المحتجزين وإلا فأنها ستكون أهدافاً مشروعة لنا ” وذلك في أول إقرار لها بتواجدها العسكري في ليبيا ” فيما هدد وزير الدفاع خلوصي آكار في وقت سابق من اليوم أيضاً بالتصعيد العسكري .

وعقب وقت قصير من هذا التهديد وفيما بدا بأنه رد عليه أعلن اللواء محمد منفور آمر غرفة سلاح الجو تدمير طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة من طراز بيرقدار هي الثالثة التي يتم تدميرها خلال شهر .

وقال منفور لـ المرصد أن الطائرة التركية المسيرة المستهدفة كانت مذخرة وتستعد لتنفيذ غارات جديدة على مواقع الجيش بإشراف فريق ” إجرامي عسكري ” تركي يعمل إنطلاقاً من غرفة عمليات في طرابلس .

وأكد منفور في ختام حديثه أن الضربة كانت ناجحة بنسبة 100% وقال : ” أهديها بإسم قواتنا الجوية للشعب الليبي وأمهات شهداء العدوان التركي وكل الشهداء ” .

وشاركت الطائرات التركية المسيرة في عملية غريان ونفذت طلعات جوية قتالية إستهدفت مواقع الجيش في منطقة أبوشيبة ومن قبلها غارات في وادي الربيع وخلة الفرجان وكانت هذه الطائرات تتحرك ليلاً وفي وضح النهار أثناء عملياتها .

وأعلنت القيادة العامة نهاية الأسبوع الماضي كل الأهداف التركية العسكرية في ليبيا أهدافاً معادية بما في ذلك بواخر الشحن التي تنقل الأسلحة إلى غرب ليبيا أسوة بالباخرة التي نقلت شحنات مدرعات وسلاح إلى طرابلس .

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يواجه إتهامات بالتوهم بأنه يمكنه إعادة الخلافة التركية على ليبيا بأنه قد باع معدات عسكرية تركية إلى حكومة الوفاق قائلاً بأنها لم تجد من يمدها بإحتياجاتها العسكرية ماعادا بلاده .

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث بإسم المشير خليفة حفتر في تصريح لقناة سكا نيوز بأن الجيش الليبي يقاتل تركيا بالفعل على الأرض مؤكداً إستعدادهم لمواجهة أي تهديدات .

يشار إلى ان صحيفة المرصد قد تحصلت ونشرت هويات فريق عسكري كامل يعمل من طرابلس من ضمنه الفريق المشرف على تسيير الطائرات المسيرة وآخرين مختصين في التدريب على المدرعات ” كيربي ” لكن وزير الداخلية فتحي باشاغا نفى وجود أي فريق ما أثار سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمدونين الذين يشاهدون الطائرات التركية تقلع وتهبط وتقصف جهاراً نهاراً في وقت أقر فيه أصلا قادة ميدانيون تابعة لقواته مشاركة هذه الطائرات .

المرصد – خاص