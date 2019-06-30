ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن تركيا تدير غرفة عمليات في العاصمة طرابلس يقودها ضباط أتراك بعضهم مختص في قيادة الطائرات المسيّرة التي وفرت غطاء جوياً للمليشيات المسلّحة لاقتحام مدينة غريان.

الميهوب أوضح في تصريح خاص لقناة “العربية.نت” أمس السبت أن قوات الجيش في حرب مع دولة تركيا بعد أن أصبحت أنقرة طرفاً مباشراً في معركة تحرير طرابلس.

وأكد عضو مجلس النواب وجود فريق عسكري تركي في العاصمة طرابلس يضمّ 10 ضباط سيتم الكشف عن هويّاتهم قريبا يتولون الإشراف على هذه المعارك وتدريب الميليشيات، لافتا إلى أنه سيتم القبض على أي مواطن تركي يشكل وجوده داخل ليبيا تهديدا لقوات الجيش أو للمواطنين الليبيين.

وأشار الميهوب إلى أن الدعم التركي للميليشيات المسلحة التي تحتمي بها حكومة الوفاق أصبح علنيا من خلال شحنات الأسلحة والعربات العسكرية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى المنطقة الغربية وذلك من أجل عرقلة تقدم الجيش نحو العاصمة والوقوف في وجه تحريرها.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن الجيش لن يسمح بهذا الغزو التركي لليبيا وسيوقف سطوة تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة الموالية لها.