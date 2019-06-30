ميك شوماخر يقود سيارة فيراري الشهيرة الخاصة بوالده في سباق ألمانيا

ألمانيا – يقود ميك شوماخر سيارة والده مايكل، التي فاز بها مع فيراري ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات عام 2004، في حدث استعراضي بجائزة ألمانيا الكبرى، في هوكنهايم الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقود ميك، الذي يشارك في بطولة “فورمولا 2” للسيارات مع “بريما الإيطالي”، وأحد عناصر برنامج تطوير السائقين الشبان في فيراري، السيارة قبل التجارب التأهيلية يوم 27 يوليو المقبل، ومرة أخرى قبل موكب السائقين في اليوم التالي قبل السباق.

وذكر ملاك الحقوق التجارية لـ “فورمولا 1” في بيان، أن ميك سيقود السيارة في حلبة فاز فيها والده أربع مرات ضمن رقمه القياسي، الذي يشمل 91 انتصارا في “فورمولا 1″، بالتزامن مع ذكرى مرور 15 عاما على التتويج بلقب 2004.

وقال ميك البالغ 20 عاما: “أعتقد أنه من المذهل قيادة هذه السيارة في هوكنهايم”.

وأضاف قائلا: “آخر مرة لي في هذه الحلبة كنت أحتفل بلقبي في فورمولا 3، والآن سأقود واحدة من أقوى السيارات في تاريخ فورمولا 1 وأنا سعيد جدا”.

وبهذه السيارة، حقق شوماخر لقبه السابع والأخير في البطولة، بعد عام هيمن فيه الفريق الإيطالي بالفوز في 15 من إجمالي 18 سباقا.

وحقق شوماخر، السائق الأنجح في تاريخ بطولة العالم، 13 من 15 انتصارا في 2004، وحسم اللقب قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم.

ويعانى الأسطورة شوماخر الآن من إصابات في الرأس، بعد حادث تزلج في 2013، ولم يظهر للعلن منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز